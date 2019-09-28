تبوك 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واساختتم أمس, سباق الهجن المقام في محافظة تيماء ضمن فعاليات مهرجان " ليالي هداج", الذي نظمته لجنة التنمية السياحية, بحضور محافظ تيماء رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة سعد بن نايف السديري, وعدد من عشاق والمهتمين لسباقات الهجن, وذلك في ميدان المحافظة.وتضمن السباق عشرة أشواط موزعة بين الفترة الصباحية والفترة المسائية و على مسافات مختلفة، ففي الشوط الأول " الزمول " لمسافة 5 كلم حقق المركز الأول "حصاد " لـ محمد سليمان البلوي، فيما حقق المركز الأول في شوط البكار الثانيا "سكوت" لـ عابد حماد العطوي ، وحققت المركز الأول في شوط الجذاع بكار " الزايدة " لـ بخيت بن خلف الزايدي، وفي شوط الجذاع قعدان حقق "الحصيني" لـ محمد بن علي العرنون المركز الأول ، وحققت في شوط بكار لقايا 4 كلم "الشاهينية " المركز الأول وهي لـ محمد بن علي العرنون.وفي شوط قعدان لقايا 4 كلم حقق "جميل " لـ مطلق بن عايش الشراري ، وفي الشوط الأول لفئة بكار حقايق 3 كلم حققت " نوف" لـ تركي الرشدان المركز الأول ، فيشوط قعدان حقايق حققت "مهيض" لـ سعد بن خلف الدوحان المركز الأول وفي الشوط الثاني لفئة بكار حقايق حققت "سحايب" المركز الأول لأبناء حمود بن مطر العرنون ، وفي شوط قعدان حقايق حقق " الذيب " لـ احمد سميحان العنزي المركز الأول.في نهاية الحفل سلّم محافظ تيماء الفائزين في المراكز الثلاث الأولى للأشواط العشرة جوائزهم، مقدماً شكره لكافة المشاركين والجهات الحكومية المشاركة في المهرجان الذي دشن فعالياته يوم الأربعاء الماضي بموقع بئر هداج التاريخي بتيماء.// انتهى //16:38ت م0078