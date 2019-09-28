أبوظبي 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية, رئيس إقليم زنجبار في تنزانيا علي محمد شين, الذي يزور أبوظبي حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين الجانبين في المجالات الاستثمارية والتجارية والسياحية وغيرها من الجوانب وسبل تنميتها ودفعها خلال الفترة القادمة, إضافة إلى مناقشة عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:49ت م0081