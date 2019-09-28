القاهرة 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واستلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تناول علاقات التعاون الثنائي، وأهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له أن الرئيس السيسي أكد خلال الاتصال اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين، مشددًا على استمرار دفع آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مُجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في المنطقة العربية.وأضاف راضي أن العاهل البحريني أعرب عن تقدير بلاده للجهود المصرية التي تقوم بها على الساحة العربية لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي، مُعربًا عن حرص البحرين على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين.// انتهى //17:15ت م0085