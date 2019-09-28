الجزائر 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسأحبط حرس السواحل وعناصر الأمن الوطني في الجزائر، محاولات هجرة غير شرعية لـ 116 شخصا كانوا على متن قوارب بدائية الصنع بكل من محافظات وهران ومستغانم والشلف في غرب البلاد.وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم أنه تم أيضا توقيف 6 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من مدينتي تلمسان والطارف الحدوديتين مع المغرب وتونس على التوالي.كما تدخل عناصر حرس السواحل بمدينة شرشال غربي العاصمة الجزائرية، خلال عملية بحث وإنقاذ لمهاجرين غير شرعيين على بُعد 37 ميل بحري شمال مدينة تنس المجاورة، حيث تم إجلاء 5 أشخاص وانتشال جثة.// انتهى //17:15ت م0086