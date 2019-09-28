الزلفي 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسمنح مكتب رابطة رواد الحركة الكشفية في محافظ الزلفي , رئيس بلدية المحافظة المهندس عبدالعزيز بن هندي العتيبي ، ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة محمد بن عبدالله النافع، العضوية الشرفية لمكتب الرابطة ، وذلك خلال استقبالهم مؤخراً لنائب رئيس رابطة رواد الحركة الكشفية بالمملكة البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد ، ومدير المكتب الرائد الكشفي فهد بن سليمان الفهيد, وعدداً من أعضاء المكتب.وأوضح مدير المكتب فهد الفهيد أن منح العضوية الشرفية لتلك الشخصيتين يأتي لتعضيد رسالة المكتب باستقطاب الكفاءات والقدرات المتوقع إسهامهم في تحقيق أهداف مكتب الرابطة ، وفي إطار الحرص على بناء شراكات مع الآخرين الذين يعتبرون قدوات في دعم مبادرات فعل الخير والمسئولية المجتمعية ، بالإضافة إلى الاستفادة من خبراتهم في تقديم الرأي والمشورة في برامج وفعاليات المكتب خاصة ما يتعلق بالعمل المجتمعي التطوعي.// انتهى //17:38ت م0087