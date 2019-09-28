تبوك 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظة أملج، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //17:38ت م0088