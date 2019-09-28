القاهرة 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، على هامش أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون.وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الوضع السوري وسبل دفع جهود التسوية السياسية للأزمة، والتأكيد على أهمية العمل على مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في سوريا، والتصدي لمخاطر تسرب المقاتلين الأجانب من مناطق تواجدهم.// انتهى //18:05ت م0089