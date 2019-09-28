الرياض 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسحقق لاعب نادي الصفا محمد آل نصفان لقب بطولة المملكة التصنيفية تحت 15 عاماً للإسكواش ، التي اختتمت اليوم على ملاعب نادي الرياض بمدينة الرياض ، بمشاركة 9 أندية .وسلم المدير التنفيذي لاتحاد الإسكواش خالد السعد وعضو مجلس الإدارة سامر الخطيب ، اللاعب آل نصفان كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية ، ونال ياسر آل عباس لاعب نادي الاتفاق المركز الثاني وتسلم الميدالية الفضية ومكافأة مالية ، فيما جاء ثالثاً سالم المولد لاعب نادي حراء وتسلم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية ، وحل رابعاً أحمد أبو رقه لاعب نادي الهلال.// انتهى //18:22ت م0090