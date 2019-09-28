الرياض 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واستأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الوحدة السعودي إلى الدور نصف النهائي لبطولة الأمير فيصل بن فهد العربية الـ 35 للأندية الأبطال ، والمقامة حالياً في العاصمة الأردنية عَمّان.وجاء تأهل الوحدة عقب تفوقه الصعب على فريق الترجي التونسي بنتيجة (28 - 27) ، في اللقاء الذي جرى بينهما ضمن الدور ربع النهائي للبطولة ، وبهذه النتيجة تأهل الوحدة إلى الدور نصف النهائي.// انتهى //18:24ت م0091