رياضي / الوحدة يتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية للأندية لكرة اليد
السبت 1441/1/29 هـ الموافق 2019/09/28 م واس
الرياض 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واس
تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الوحدة السعودي إلى الدور نصف النهائي لبطولة الأمير فيصل بن فهد العربية الـ 35 للأندية الأبطال ، والمقامة حالياً في العاصمة الأردنية عَمّان.
وجاء تأهل الوحدة عقب تفوقه الصعب على فريق الترجي التونسي بنتيجة (28 - 27) ، في اللقاء الذي جرى بينهما ضمن الدور ربع النهائي للبطولة ، وبهذه النتيجة تأهل الوحدة إلى الدور نصف النهائي.
// انتهى //
18:24ت م
0091