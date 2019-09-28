نيويورك 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسقال رئيس وزراء السودان عبد الله آدم حمدوك أن الشعب السوداني يمضي بخطى واثقة وثابتة، مؤكداً الالتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية والدبلوماسية لحسن الجوار واحترام المبادئ الأساسية للصداقة والتعاون بين الشعوب.وأشار خلال كلمة له في مداولات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى حجم التحديات التي تواجه السودان وفي مقدمتها وقف الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.وتطرق حمدوك إلى ضرورة معالجة أوضاع النازحين واللاجئين وتعويضهم بالشكل اللائق على الأضرار التي لحقت بهم جراء الحرب، مشيراً إلى إعادة تأهيل سبل الحياة وسبل كسب العيش الآمن في المناطق المتضررة وتوفير مقومات الحياة الكريمة، باعتبارها مستحقات ومداخل للسلام في السودان.وأوضح أن حكومته ستسعى خلال الفترة الانتقالية لوضع السودان في موقع متقدم في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في القضاء على الفقر وتوفير التعليم الجيد ومعالجة التغير المناخي بحلول عام 2030.// انتهى //18:42ت م0092