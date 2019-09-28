الرياض 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسنظمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض ( إنسان ) حفلا بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، بحضور مدير عام الجمعية صالح بن عبد الله اليوسف ، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومشرفي البرامج والأندية بالجمعية، بمشاركة قرابة 100 من الأبناء متوشحين باللون الأخضر وأعلام المملكة والشعارات الوطنية، وذلك في نادي إنسان الاجتماعي.وبدأ الحفل بالسلام الملكي ، وآيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى أحد الأبناء المشاركين كلمة عبر فيها عن سعادته وزملائه بالاحتفاء باليوم الوطني وصدق مشاعرهم وإخلاصهم لبلادهم وتلاحمهم الوطني، مبيناً أن ذكرى اليوم الوطني هي من أعز المناسبات على قلوبهم ، مجددين وفائهم لهذا الوطن المعطاء، تلا ذلك فيلم الجمعية بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، استعرض من خلاله مسيرة التوحيد منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن ـ رحمه الله ـ ، والإنجازات العظيمة التي واكبت مراحل التطوير والازدهار في هذه البلاد المباركة.وتوالت فقرات الحفل، حيث قدمت مسرحية وطنية تحاكي المناسبة الوطنية العزيزة، ثم قدمت فقرات إنشادية وطنية تحث على حب الوطن والانتماء وتعزيز اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع الواحد، وفي ختام الحفل تم تكريم الجهات الداعمة لحفل الجمعية بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .كما أقيم على هامش الحفل مجموعة من الفعاليات الترفيهية والترويحية ، حيث أقيم دوري في كرة القدم بين أبناء إنسان حمل اسم (همة حتى القمة) ، إضافة إلى مجموعة من الألعاب الشيقة والتسالي ، بمشاركة عدد من الفرق التطوعية .يذكر أن الجمعية أقامت عدد من الحفلات بمناسبة اليوم الوطني الـ 89، في الإدارة العامة ومختلف فروعها احتفاء بهذه المناسبة الوطنية، وتهدف إنسان من تنظيم حفلات اليوم الوطني إلى دمج أبنائها في المجتمع وترسيخ الوطنية في نفوسهم وتعزيز الحس الوطني واللحمة الوطنية لديهم، وتعبيرا عن الوفاء لهذا الوطن المعطاء والولاء للقيادة الحكيمة، وتجسيدا للانتماء لهذه الأرض المباركة.// انتهى //18:48ت م0095