الرياض 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسيبدأ مكتب الأحوال المدنية بمحافظة الدرعية غداً، باستقبال المستفيدين في مقره الجديد الواقع في شارع الأمير عبدالله بن عبدالرحمن بحي ظهرة العودة، وذلك بعد انتقاله من مقره القديم بحي الخالدية.وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن المكتب يُعد من المكاتب النموذجية، حيث جُهّز بجميع وسائل التقنية، ويُقدم من خلاله جميع الخدمات كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية "الميلاد، الوفاة، الزواج، والطلاق".وأضاف الجاسر أن المكتب يحتوي على قسمين مستقلين للرجال والنساء كما يشتمل كلا منهما على صالة انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات.وأفاد أنه بإمكان المستفيدين الراغبين بالاستفادة من خدمات المكتب، بحجز موعد الكتروني عبر نظام المواعيد الإلكتروني، ومعرفة العنوان من خلال تذكرة الموعد.// انتهى //18:48ت م0096