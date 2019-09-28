نيويورك 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية العراق محمد علي الحكيم، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين.وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية العراق في مختلف المجالات, في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم بين الجانبين، إضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.حضر الاجتماع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق ، والوفد المرافق للوزير العراقي.// انتهى //18:48ت م0097