صامطة 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسنفذت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان اليوم ، برنامج "الاستشاري الزائر", وذلك في مركز الرعاية الصحية الأولية بالحقلة بمركز القفل التابع لمحافظة صامطة.وأوضح مدير مشروع الاستشاري الزائر بجمعية الإحسان الأخصائي ناصر بن محمد القحطاني ، أن البرنامج جرى تنفيذه بمشاركة 45 استشاريًا وأخصائيًا وفنيًا في تخصصات مختلفة ، بهدف الكشف المجاني على المرضى السعوديين وغير السعوديين من أبناء المركز والمقيمين به.وبيّن أن الخدمات الكشفية والعلاجية المقدمة شملت تخصصات الباطنة والجراحة العامة والعيون والمخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة والأشعة والأسنان وجراحة الوجه والفكين والجلدية والمسالك البولية والأطفال والنساء والولادة.وأفاد أنه جرى الكشف خلال البرنامج على 636 حالة ، وجرى تحويل 124 حالة إلى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان ، و 6 حالات لمستشفى الأمير محمد بن ناصر ، وتحويل 18 حالة لمستشفى صامطة العام ، مثمنًا جهود وتعاون منسوبي مركز الرعاية الأولية بالحقلة والمتطوعين لتقديم الخدمات التي أسهمت في إنجاح المشروع.// انتهى //19:03ت م0099