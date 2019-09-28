القاهرة 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم مباحثات ثنائية مع نظرائه في كل من جنوب السودان وبورندي والسنغال والهند، تناولت سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المُشترك، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ في تصريح له إن شكري أكد خلال لقائه مع وزيرة خارجية جنوب السودان أوت دينق أشويل على الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز علاقاتها مع جنوب السودان في كافة المجالات، وحرصها على استقرار دولة جنوب السودان.وأضاف حافظ أن وزير الخارجية المصري أطلع نظيريه في كل من بورندي ايزيكيال نيبيجيرا، والسنغال سيديكي كابا على مُستجدات مفاوضات سد النهضة الأثيوبي، وتبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والأفريقية ذات الاهتمام المُشترك، ومنها القضايا المتعلقة بالسلم والأمن، ومكافحة الإرهاب في المنطقة.وأفاد حافظ بأن شكري بحث خلال لقائه مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، فرص إقامة علاقات تعاون يستهدف تعزيز التنمية المستدامة في دول القارة الأفريقية، وأهمية الاستمرار في دفع أطر التعاون الثنائي بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية منها.// انتهى //19:19ت م0100