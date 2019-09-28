الباحة 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واستبدأ وحدة الأحوال المدنية المتنقلة غداً, تقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز شرى بمحافظة بلجرشي، في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرة "موجودين"، المخصصة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكتب للأحوال المدنية, وذلك بمقر الجمعية الخيرية بشرى.وتقدم الوحدة المتنقلة خدمات السجل المدني للرجال، من تجديد الهوية الوطنية وإصدار بدل تالف، فضلًا عن إصدار سجل الأسرة وإصدار بدل فاقد، إضافة لتسجيل الواقعات المدنية "الزواج - الطلاق - الوفاة" وطباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن الخدمات المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدمتين للمستفيدين، وهي الوحدات المتنقلة والحقيبة المتنقلة، بهدف تفعيل الدور الاجتماعي للقطاع وتقديم الخدمات الإنسانية من خلاله.// انتهى //19:56ت م0101