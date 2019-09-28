القاهرة 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واستعادل فريق "المقاولون العرب" مع ضيفه سموحة بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتها اليوم باستاد المقاولون في إطار الجولة الثانية من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.ويهذه النتيجة يرتفع رصيد المقاولون إلى 4 نقاط ويحتل صدارة الدوري مؤقتًا، بينما حصد سموحة أولى نقاطه في المسابقة.وفي مباراة أخرى اليوم، تعادل إف سي مصر وأسوان، سلبيًا على ملعب الكلية الحربية، ليصبح رصيد كل فريق نقطة، حيث خسرا المباراة الأولى لهما في بداية مشوارهما بالدوري.// انتهى //21:28ت م0112