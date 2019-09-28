نيويورك 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسأكد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي تمسك حكومة بلاده بخيار السلام الدائم المبني على المرجعيات الأساسية الثلاث.وشدّد الوزير الحضرمي خلال لقائه في نيويورك اليوم رئيس مجموعة الأزمات الدولية روبرت مالي على ضرورة تنفيذ اتفاق الحديدة بوصفه جزءًا وخطوة في طريق السلام.وتطرق الوزير الحضرمي وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في اليمن ومستوى تنفيذ اتفاق الحديدة.من جهته قال المسؤول الدولي: إن اللقاءات مع المسؤولين الحكوميين يساعد المجموعة في فهم واقع ما يجري في اليمن مشيرًا إلى أن هدف المجموعة هو تقديم توصيات موضوعية لصناع القرار للإسهام في إنهاء الصراعات والحثّ على انتهاج الحل السياسي للأزمة في اليمن.// انتهى //21:49ت م0113