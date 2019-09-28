الدمام 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسأكد مدير عام مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية حامد بن سعيد السريعي أن واحد ّامن أهم أولويات الهيئة يتمثل في النهوض بمقومات القطاع الرياضي بالمملكة وإيجاد البرامج الرياضية المبتكرة لخدمة فئات المجتمع كافة وتنمية قدرات الشباب على نحو يرفع من مستوى تمثيل المملكة دولياً، لاسيما وأن هيئة الرياضة تتجه إلى توسيع قاعدة ممارسي الرياضة بتنظيم القطاع الرياضي وتوفير المنشآت العصرية.ودعا السريعي رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص خلال لقاء جمعهما وأعضاء مجلس إدارة النادي إلى العمل على تطوير منظومة عمل النادي في مختلف الألعاب وتفعيل برامج رياضية مبتكرة تلامس اهتمام الصم وتلبي رغباتهم، بما يضمن أن يكون النادي محور اهتمامهم، بما يسهم في رفع كفاءة الآداء لديهم وينمي مواهبهم وقدراتهم، منوهاً في هذا الصدد بجملة إنجازات نوعية تحققت للرياضة السعودية، على غرار تطوير أركان الفعل الرياضي في مختلف الرياضات المتنوعة، ودعم الأندية الرياضية بمناطق المملكة، والدعم الذي خصّص للاتحادات الرياضية ومن ذلك الاتحاد السعودي لرياضة الصم.وثمن جهود سمو رئيس هيئة الرياضة، وما يقدمه لرياضة الوطن ومواصلته مشوار التنمية الرياضية والعمل وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠، مما سيسهم في وضع الأندية الرياضية في موقعٍ تكون فيه محور الاهتمام، بما يضمن تفعيل محتوى الرؤية، التي تعتمد على الشباب في تحقيق نهضة تنموية وطنية شاملة.من جهته قدم رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية الشكر باسم أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي النادي كافة لسمو رئيس مجلس إدارة الهيئة على ثقته في مجلس الإدارة الحالي لتولي مسؤولية إدارة النادي، بوصفه رافدًا حيويًا لرياضة الوطن، خاصة فيما يخدم الصم بالمنطقة الشرقية، بدعمهم ومساندتهم، من خلال دعم النادي ومساندتهم ليحقق أهدافه.وأشار إلى برامج النادي النوعية التي يعتزم إطلاقها قريباً، ويتوقع أن تسهم في نقل رياضة الصم في المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا الصدد، مؤكداً أن النادي يمتلك المقومات اللازمة لتحقيق ذلك، لاسيما بالدعم والمساندة الدائميْن من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للنادي وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية اللذين طالما سعيا لتحقيق النادي أهدافه المحورية.// انتهى //21:49ت م0115