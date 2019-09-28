رياضي / فريق أحد يتوج بلقب السوبر السعودي لكرة السلة على كأس الهيئة العامة للرياضة
السبت 1441/1/29 هـ الموافق 2019/09/28 م واس
الرياض 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واس
توّج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد ، فريق أحد بلقب السوبر السعودي لكرة السلة على كأس الهيئة العامة للرياضة ، عقب تغلبه على نظيره الفتح بنتيجة 91-86 ، خلال مواجهتهما اليوم على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة .
وقدم رئيس اتحاد السلة تهنئته لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي أحد ولاعبيه وجماهيره بمناسبة الفوز بلقب السوبر السعودي ، مقدماً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على دعمه للبطولة في نسختها الثانية ، مثمناً جهود ودعم الهيئة العامة للرياضة لجميع أنشطة الاتحاد السعودي لكرة السلة .
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21:50ت م
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