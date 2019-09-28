الرياض 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واستوّج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد ، فريق أحد بلقب السوبر السعودي لكرة السلة على كأس الهيئة العامة للرياضة ، عقب تغلبه على نظيره الفتح بنتيجة 91-86 ، خلال مواجهتهما اليوم على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة .وقدم رئيس اتحاد السلة تهنئته لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي أحد ولاعبيه وجماهيره بمناسبة الفوز بلقب السوبر السعودي ، مقدماً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على دعمه للبطولة في نسختها الثانية ، مثمناً جهود ودعم الهيئة العامة للرياضة لجميع أنشطة الاتحاد السعودي لكرة السلة .// انتهى //21:50ت م0116