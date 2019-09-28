نيويورك 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسالتقى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين اليوم بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.وبُحثت خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها فيي مختلف الأصعدة ,إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.كما اجتمع وزير الخارجية البحريني مع وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، مؤكدًا خلال الاجتماع اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات الأخوية الراسخة مع الجمهورية اليمنية، وحرصها على تعزيز تلك العلاقات في شتى الأصعدة، مجددًا موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للجهود الهادفة لإعادة الأمن والسلم إلى الجمهورية اليمنية، ومؤكدًا أن مملكة البحرين والأشقاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن سيواصلون جهودهم ومساعيهم للتوصل لحلّ سلمي يحفظ لليمن وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، ويضمن تحقيق تطلعات أبناء الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.من جانبه عبر وزير الخارجية اليمني عن عميق تقدير أبناء الشعب اليمني للمواقف الأخوية الثابتة لمملكة البحرين ودعمها المتواصل للجمهورية اليمنية وعلى المستويات كافة، ومساعيها الدؤوبة لأجل تحقيق الأمن وتعزيز الاستقرار في اليمن.// انتهى //22:01ت م0118