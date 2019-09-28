الرياض 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسانطلقت اليوم منافسات الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين تحت 17 عامًا لكرة القدم بإقامة 7 مباريات ، شهدت 6 انتصارات وتعادلا وحيدًا.وكسب النصر نظيره الخليج 1 - 3 على ملعب نادي الخليج بسيهات، والقادسية والاتفاق يتعادلان سلباً على ملعب نادي القادسية بالخبر، وهجر يخسر من الهلال 0 - 1 على ملعب نادي هجر بالأحساء، والفتح يتغلّب على نظيره الوحدة 2 - 1على ملعب نادي الفتح بالأحساء.وفي ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء خسر فريق الجيل من الشباب 1 - 2 ، وفاز فريق الاتحاد على مستضيفه التعاون 1 - 2 على الملعب الرديف بنادي التعاون ببريدة والأهلي يكسب الوطن 0 - 4 على إستاد مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان.// انتهى //22:16ت م0120