عمّان 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم في نيويورك بوزيري خارجية كل من المغرب ناصر بوريطة، والهند سوبرامانيام جايشانكار، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وبًحثت خلال اللقاءين العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، إضافة إلى تفعيل آفاق التعاون وبناء جسور التواصل بين الأردن والمغرب وبين الأردن والهند.// انتهى //22:31ت م0121