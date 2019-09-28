الرياض 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسحقق فريق الرائد انتصاره الأول في هذا الموسم وتخطى ضيفه الفيحاء بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في ختام مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وافتتح التسجيل لاعب الرائد ماركو بيريز في الدقيقة 20 ، قبل أن يضيف زميله أحمد الزين ثاني الأهداف في الدقيقة 61 ، ليرفع الرائد رصيده لـ 4 نقاط في المركز الرابع عشر ، فيما توقّف رصيد الفيحاء عند 5 نقاط في المركز الثاني عشر.// انتهى //22:49ت م0122