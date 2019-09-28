الرياض 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واستواصلت اليوم منافسات الجولة الأولى لدوري الشباب للدرجة الأولى تحت 19 عامًا لكرة القدم بثلاث مواجهات جمعت الرياض مع الأنصار ، والفيحاء مع الرائد ، وعرعر وهجر.ففي المواجهة الأولى تعادل فريقا الرياض والأنصار 1 - 1 على ملعب نادي الرياض بمدينة الرياض والفيحاء يخسر من الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب نادي الفيحاء بالمجمعة وفي المواجهة الثالثة كسب فريق هجر نظيره عرعر بثلاثة أهداف مقابل هدف على الملعب الرديف بمدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد في عرعر .// انتهى //22:50ت م0123