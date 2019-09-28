القاهرة 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واستأهل فريق الأهلي المصري إلى دور الـ 16 "دور المجموعات" لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد تكرار فوزه على ضيفه فريق كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في إياب دور الـ 32 للمسابقة القارية.وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم قبل أسبوعين في غينيا الإستوائية بهدفين نظيفين، ليتأهل صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال إفريقيا - 8 مرات - إلى دور المجموعات بسداسية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.// انتهى //23:42ت م0124