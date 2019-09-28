الرياض 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسبدأت الدروس العلمية في دورة الإمام عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ ــ رحمه الله ــ العلمية الأولى، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، اليوم السبت في جامع خليل بن سبعان وسارة سنبل بحي طويق في مدينة الرياض، بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء بحضور لافت من طلبة العلم والجاليات إلى جانب حضور الأخوات النساء.وألقى فضيلة عضو هيئة التدريس بجامعة ام القرى الدكتور محمد بن عمر با زمول، أولى دروس الدورة العلمية في شرح "المنظومة البيقونية في المصطلح".واشتمل الدرس على أبرز أنواع علوم الحديث كالحديث الصحيح والحسن والضعيف والمرفوع والموقوف والمطوع والمتصل والمسند والمرسل إنتهاءً بالحديث الموضوع .نقل الدرس مباشرة عن طريق قناة اليوتيوب وتويتر، ما أسهم في تجاوز عدد المتابعين لبثه المباشر أكثر من 2000 ما بين فرد ومركز، وتغطيته بلغة الإشارة للصم، إذ تجاوز عدد المتابعين والمستفيدين عبر الشبكة أكثر من4000 شخص من فئة الصم والبكم .يذكر أن الدورة انطلقت أمس بمحاضرة علمية عن سيرة الإمام عبداللطيف آل الشيخ القاها عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور رياض بن عبدالمحسن بن سعيد بعنوان: "سيرة الإمام عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ وجهوده العلمية والدعوية"، في حين ستتواصل فعالياتها لنهاية الأسبوع بدروس علمية يلقيها عدد من الدعاة وأعضاء هيئة التدريس في عدد من الجامعات.// انتهى //23:59ت م0128