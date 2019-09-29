نيويورك 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسالتقى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، اليوم في نيويورك، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.وخلال اللقاء ثمّن وزير الخارجية البحريني الجهود الحثيثة التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة في تطوير دور الأمم المتحدة في قضايا الأمن والسلم والتنمية المستدامة وغيرها من القضايا والتحديات التي تواجه دول العالم، ومساعيه المتواصلة للتوصل لمعالجات وحلول للأزمات والمشكلات التي تهدد المجتمع الدولي بأسره، مجددًا دعم وتضامن مملكة البحرين مع هذه الجهود الرامية للتوصل لمستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا لجميع الدول والشعوب، متمنيًا لمعاليه التوفيق والنجاح في تحقيق هذه الأهداف.// انتهى //00:53ت م0129