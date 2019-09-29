دكار 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسافتتح بالعاصمة السنغالية دكار ، مسجد "مسالك الجنان" الذي يعد أكبر مسجد في غرب إفريقيا، بكلفة بلغت 30 مليون يورو.حضر حفل الافتتاح الرئيس السنغالي ماكي سال، والرئيس السنغالي السابق عبد الله واد، وعلماء دين ومسؤولون ومئات الآلاف من المواطنين.الجدير بالذكر أن بناء المسجد استغرق نحو سبع سنوات، حيث بني على مساحة 6 هكتارات، ويتسع لـ 10 آلاف مصلٍ في القسم الداخلي، و20 ألف في الساحة الخارجية.// انتهى //03:27ت م0138