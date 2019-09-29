نجامينا 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع بمنجم للذهب في تشاد إلى 52 قتيلاً وإصابة 37 آخرين.وأفاد مصدر حكومي بتشاد في تصريح له أن الحصيلة مرشحة للارتفاع نظرًا لعدم العثور على ضحايا آخرين.وقد أعلن في وقت سابق عن مقتل نحو 30 شخصًا في هذه الحادثة، التي وقعت الثلاثاء الماضي، في بلدة كوري بوغودي قرب الحدود مع ليبيا، في محافظة تيبستي التشادية.// انتهى //04:19ت م0140