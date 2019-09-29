عام / الصحف السعودية
الأحد 1441/1/30 هـ الموافق 2019/09/29 م واس
الرياض 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
أمير الرياض يرعى ختام فعاليات جامعة الإمام بمناسبة اليوم الوطني.. اليوم
أمير نجران يحث على صناعة التميز لتعزيز اقتصاد المنطقة
أمير حائل يرعى حفل الأهالي باليوم الوطني
المملكة تتبرع بثلاثة ملايين دولار لخطة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات
وفد من الشورى يبدأ زيارة للبرازيل.. غداً
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة فاطمة بنت مساعد
رئيس هيئة الفضاء يهنئ حاكم دبي بوصول «المنصوري» إلى المحطة الدولية
المملكة تؤكد تضامنها مع مصر وتؤيد جهودها في مكافحة الإرهاب
الصين تصبح أكبر محرك لنمو الاقتصاد العالمي في 70 عاماً
الحلبوسي: العلاقات السعودية - العراقية شهدت تطوراً غير مسبوق
البرلمان العربي يثمن دعم المملكة لتمويل خطة الاستجابة في اليمن
سفارة المملكة في اليابان تحتفل باليوم الوطني
المملكة تفوز في انتخابات «الإيكاو»
خطة قطرية - تركية لاستغلال وفاة خاشقجي
الخارجية الأميركية: ملتزمون بالعقوبات على طهران وضغوط ستنطلق ضد الأسد
«المنطقة الآمنة» حلم تركيا لإعادة اللاجئين وعزل الأكراد
السودان يأمل في رفع العقوبات الأميركية
الديموقراطيون يتحركون لعزل ترمب.. ويطالبون بومبيو بوثائق حول أوكرانيا
الثورة الأحوازية تدعو العالم لاجتثاث الشر الإيراني
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