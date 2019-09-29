الرياض 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أمير الرياض يرعى ختام فعاليات جامعة الإمام بمناسبة اليوم الوطني.. اليومأمير نجران يحث على صناعة التميز لتعزيز اقتصاد المنطقةأمير حائل يرعى حفل الأهالي باليوم الوطنيالمملكة تتبرع بثلاثة ملايين دولار لخطة الأمم المتحدة لتحالف الحضاراتوفد من الشورى يبدأ زيارة للبرازيل.. غداًأمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة فاطمة بنت مساعدرئيس هيئة الفضاء يهنئ حاكم دبي بوصول «المنصوري» إلى المحطة الدوليةالمملكة تؤكد تضامنها مع مصر وتؤيد جهودها في مكافحة الإرهابالصين تصبح أكبر محرك لنمو الاقتصاد العالمي في 70 عاماًالحلبوسي: العلاقات السعودية - العراقية شهدت تطوراً غير مسبوقالبرلمان العربي يثمن دعم المملكة لتمويل خطة الاستجابة في اليمنسفارة المملكة في اليابان تحتفل باليوم الوطنيالمملكة تفوز في انتخابات «الإيكاو»خطة قطرية - تركية لاستغلال وفاة خاشقجيالخارجية الأميركية: ملتزمون بالعقوبات على طهران وضغوط ستنطلق ضد الأسد«المنطقة الآمنة» حلم تركيا لإعادة اللاجئين وعزل الأكرادالسودان يأمل في رفع العقوبات الأميركيةالديموقراطيون يتحركون لعزل ترمب.. ويطالبون بومبيو بوثائق حول أوكرانياالثورة الأحوازية تدعو العالم لاجتثاث الشر الإيراني// يتبع //06:04ت م0003