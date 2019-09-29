وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( عصف الاعتداء الآثم بالثقة الدولية ): عصف الاعتداء الإيراني الآثم علـى منشأتي النفط في بقيق وخريص بما تبقى من ثقة المجتمع الـدولـي بكل أطياف الـقيادة الإيرانية محافظيها وإصلاحييها، حين ثبت بالدليل أنهما وجهان لعملة واحدة، قوامها الـعدوان والإرهاب، وقد تجلى ذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة لـلأمم المتحدة، والمواقف التي دانتْ نظام طهران، التي جاء وفدها إلـى نيويورك برئاسة روحاني علـى أمل أن يجد بعض التعاطف من قبل الـقادة الـغربيين، الذين كانوا يعتقدون فيما سبق أن الـولايات المتحدة قد تعجلتْ بانسحابها من الاتفاق الـنووي، وأنه كان عليها أن تعطي نظام روحاني المزيد من الـوقت، إلا أن هـذا التعاطف سرعان ما تلاشى كالصقيع تحت أشعة الـشمس وبالأخص بعد الـهجوم على منشآت أرامكو، حيث ألقى عدد من كبار قادة دول العالم اللائمة على طهران بعد ظهور الكثير من الدلائل على ضلوعها في هذا الاعتداء، الذي وصفه معظمهم بأنه عمل خسيس، ما دفع روحاني أن يحاول تليين مفردات خطابه ليتسوّل الثقة من الرئيس الأمريكي لبدء أي حوار، مع تعهد واضح بالموافقة علـى إعادة الـنظر في شروط الـبرنامج النووي الإيراني، وذلـك بعدما أدرك أنه قد يواجه هذه المرة قرارا أمميا لا مجال للالتفاف عليه، وفي المقابل بدا وزير خارجيته، والوجه الذي تستخدمه طهران عادةً في حوارها مع الـغرب بحكم دراسته الـغربية، بدا مضطربا، ومشوشا في حوار لـه مع محطة أمريكية، وهو يحاول تبرئة نظامه من هجوم أرامكو، ويكرر الزعم بأن الحوثيين هم مَنْ يقفون خلفه مستندا على إعلانهم المسؤولية عن الاعتداء، وكأنه ليس أكثر من مراقب أو مجرد محلل سياسي، ولـم يأت من المطبخ الـذي تدار فيه هـذه العمليات الـقذرة من قلـب طهران، وتنفذ بأيدي الحرس الـثوري وعصاباته أو من قبل وكلائها في المنطقة، وقد دان معالي وزير الخارجية رئيس وفد المملكة إلـى اجتماعات الأمم المتحدة الـدكتور إبراهيم الـعساف في كلمته الـنظام الإيراني ووصفه بأنه نظام مارق وإرهابي يستمر في تهديد الأمن والسلم الـدولـيين، وأمن الـطاقة والاقتصاد الـعالمي، فيما استعرض معالي الوزير الجبير في ندوة «متحدون ضد إيران» على هامش اجتماعات نيويورك سلسلة من جرائم إيران واعتداءاتها، وهو حتمًا ما سيدفع المجتمع الدولي فور انتهاء التحقيقات إلى اتخاذ موقف حاسم يردع هذا النظام، ويوقف مسلسلات طيشه، ويضع لـها الـنهاية الـتي تخلـص الشعب الإيراني والمنطقة والـعالـم بأسره من هـذا البغي المتواصل.// يتبع //06:04ت م0005