جدة 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واستعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي بمقرها في جدة غداً، اجتماعاً لفريق الخبراء الحكوميين مفتوح العضوية، لمناقشة مشروع إستراتيجية المنظمة لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في العالم الإسلامي.ويأتي الاجتماع الذي يستمر يومين، في إطار متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الوزاري الأول حول مؤسسة الزواج والأسرة الذي عُقد في بجدة عام 2017م، وقرارات مجلس وزراء الخارجية السادس والأربعين في أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة بشأن إعداد الإستراتيجية.وسيُشارك في هذا الاجتماع ممثلون عن المؤسسات الوطنية المعنية بتمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في الدول الأعضاء وأجهزة ومؤسسات المنظمة، إلى جانب المنظمات الشريكة مع منظمة التعاون الإسلامي في هذا المجال.ويتوقع أن يصل الاجتماع إلى توصيات وحلول عملية لمواجهة التحديات ذات الأبعاد المتعددة التي تهدد مفهوم مؤسسة الزواج والأسرة وقيمها، كما سيبحث الاجتماع سبل تعزيز دور الأسرة في تحقيق التنمية في الدول الأعضاء.// انتهى //09:37ت م0019