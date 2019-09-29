جدة 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, عن رياح سطحية نشطه، وأمطار رعدية ، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة, ويشمل التنبيه محافظات الخرمة، والقنفذه، والليث، والمويه، وتربه، ورنيه، وتستمر الحالة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم .من جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني .// انتهى //09:45ت م0021