عام / " الأرصاد " : رياح نشطة وأمطار رعدية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة
الأحد 1441/1/30 هـ الموافق 2019/09/29 م واس
جدة 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, عن رياح سطحية نشطه، وأمطار رعدية ، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة, ويشمل التنبيه محافظات الخرمة، والقنفذه، والليث، والمويه، وتربه، ورنيه، وتستمر الحالة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم .
من جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني .
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