جيزان 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واساستفاد أكثر من 5000 مشارك ومشاركة من برنامج "الفعاليات الشبابية" ، الذي نظمه مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان بالتعاون مع الإدارة العامة للهيئات الشبابية بوكالة شؤون الشباب، واختتم أمس بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان.وتنوعت الفعاليات التي استهدفت مختلف شرائح المجتمع على مدى ثلاثة أيام، لتشمل ألعاب جازان زمان وبرامج رياضية ومسابقات ثقافية، وبرامج الفن التشكيلي وبرامج رياضية متنوعة وماراثون للمشي، وعروض مسرحية، إلى جانب معرض توعوي متخصص للتوعية بأخطار المخدرات، ومعرض صحي أسهم في قياسات الضغط والسكر والسمنة للزوار والزائرات بمشاركة فرق طبية متخصصة للرجال والنساء.وتضمن اليوم الأخير للفعاليات تكريم المشاركين والمتعاونين في التنظيم، فضلاً عن تكريم الفائزين في المسابقات المختلفة.// انتهى //09:49ت م0023