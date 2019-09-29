رام الله 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تصريحات عدنان أبو حسنه المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا" أن تبرع المملكة العربية السعودية "للأونروا" هام للغاية وهو يعبر عن الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والأونروا.وسلطت الصحف الضوء على أقوال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "الولايات المتحدة بدأت تتبع نهجا يهدف إلى تدمير قرارات مجلس الأمن الدولي حول التسوية في الشرق الأوسط، وتقترح انتظار ما تسمى صفقة القرن، وفي الوقت ذاته تقوم بخطوات أحادية الجانب بشأن القدس والجولان، وبذلك بات حل الدولتين مهددا".وتابعت صحف فلسطين ما أفادت به إحصائية لمركز الميزان لحقوق الإنسان، أمس السبت، أن 30 قتيلًا سقطوا في قطاع غزة منذ بداية العام بسبب "العنف الداخلي وغياب مظاهر سيادة القانون" بينهم 20 طفلًا، و7 نساء..وأولت صحف هذا النهار اهتماما بما رصده مركز أسرى فلسطين للدراسات في تقرير له بمناسبة الذكرى الـ 19 لاندلاع انتفاضة الأقصى ،أن (119) ألف حالة اعتقال نفذتها سلطات الاحتلال خلال تلك السنوات، من بينهم (2070) امرأة وفتاة، و(16490) طفل، و(68) نائباً في المجلس التشريعي، بينما أصدرت محاكم الاحتلال ما يزيد عن (29821) قرار اعتقال إدارى .وأوردت صحف اليوم تأكيدات وزير الشؤون الخارجية التونسي، جميس الجهيناوي، خلال مخاطبة مداولات الجمعية العامة الرابعة والسبعين للأمم المتحدة، في نيويورك، على وجوب الحل العادل للقضية الفلسطينية كي يتمكن الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.// انتهى //10:01ت م0025