القاهرة 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي أمس مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي آل خليفة أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات بالمنطقة، حفاظًا على الأمن القومي العربي.ونوّهت صحف الأحد إلى إدانة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا والسويد والكويت، هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على المملكة العربية السعودية، وكونها تهديدًا للأمن الإقليمي.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مبرزةً استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات خلال مواجهات مع قوات جيش الاحتلال على حدود قطاع غزة.ولفتت الانتباه إلى إعلان الحكومة البريطانية أنها تعتزم تخصيص ميزانية تقدر بـ 6ر16 مليار جنيه إسترليني لمواجهة الوضع في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست" بدون اتفاق.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ إطلاق شرطة هونج كونج الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين قاموا بأعمال تخريبية ومناهضين للحكومة.// انتهى //10:10ت م0029