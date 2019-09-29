جدة 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واستنظم وحدة المسؤولية الاجتماعية بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك عبدالعزيز الخميس القادم, محاضرة بعنوان "أحدث نظم إدارة سلامة الغذاء وتطبيقاتها", بالتعاون مع بيت الخبرة "الرائد لأنظمة إدارة سلامة الأغذية", وذلك بالقاعة الكبرى في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.ولفت مدير وحدة المسؤولية الاجتماعية بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة إلى أهمية دور الجامعة في خدمة المجتمع ونشر التوعية بنظم السلامة الغذائية للحصول على غذاء آمناً وصحياً وفق روية ٢٠٣٠ في برنامج جودة الحياة.// انتهى //10:11ت م0030