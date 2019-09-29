ثقافي / درسان علميان بتعاوني بيش غدًا
الأحد 1441/1/30 هـ الموافق 2019/09/29 م واس
بيش 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة بيش بمنطقة جازان غدًا، درسين علميين في جامع الراجحي .
ويلقي عضو الإفتاء المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة محمد بن شامي شيبة، الدرس الأول في " شرح مختصر الفقه ", بعد صلاة المغرب، فيما يلقي الدكتور عبدالله بن محمد نهاري الدرس الثاني في " مختصر مسلم "، بعد صلاة العشاء .
ويأتي الدرسان ضمن البرامج العلمية التي ينفذها المكتب خلال هذا العام, لتبصير الناس بأمور دينهم.
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10:16ت م
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