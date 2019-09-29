أبها 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني الرؤية على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة والبرك والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل.وتوقعت الأرصاد أن يصاحب هذه الأمطار تساقط البرَد على بعض المواقع، إضافة إلى جريان السيول في عددٍ من أودية منطقة عسير.// انتهى //11:34ت م0045