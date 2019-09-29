الرياض 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسبدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بالمدينة المنورة في تقديم خدماتها للنساء في أربعة مواقع, وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة .وتقوم الوحدة المتنقلة اليوم بتقديم خدماتها للنساء في مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة لمدة يوم, و غداً في دار التربية للبنات لمدة يوم, فيما تقدم خدماتها الثلاثاء في الخدمات المساندة لمدة يوم, وتختتم زيارتها الأربعاء بتقديم خدماتها في دار الملاحظة لمدة يوم.وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".// انتهى //11:44ت م0047