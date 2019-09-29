المدينة المنورة 30 محرم 1441هـ الموافق 29 سبتمبر 2019م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمن سحباً رعدية ممطرة, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية الأفقية.وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 12 ظهراً, وتستمر حتى الـ 7 مساءً, وتشمل المدينة المنورة, ومحافظات العيص وبدر, ووادي الفرع, وينبع.// انتهى //11:53ت م0051