نجران 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسنفذت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس، دورة تدريبية بعنوان "إعداد التقارير والقوائم المالية"، بحضور 140 متدربًا، وذلك بمقر الغرفة التجارية بنجران.وتناولت الدورة محاورَ منها: مساعدة المتدرب لمعرفة أحدث التطورات في مجال معايير التقارير المالية، وإعطاء المتدربين لمحة عامة عن التقارير المالية، وماهية التقارير المالية والتعريف بها، والتعرف كذلك على ماهية المحاسبة الدولية "IAS"، ومعايير التقارير المالية الدولية "IFRS"، والتدريب على كيفية إعداد التقارير المالية، وتنفيذ بعض التطبيقات العملية.// انتهى //11:55ت م0052