الرياض 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واستنظم وزارة الصناعة والثروة المعدنية الأربعاء المقبل, ورشة عمل "توفير الأدوات والإكسسوارات المرشدة للاستهلاك المياه", وذلك في فندق كراون بلازا المدينة الرقمية بالرياض .وتأتي الورشة إيماناً بالدور الإيجابي لمبادرة منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين التطوعية في خلق جو تفاعلي بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي.وستكون الورشة مخصصة للمصنّعين عموماً ولمصنّعي الأدوات الصحية، وتناقش محاور عدة أبرزها : أهمية الترشيد في استهلاك المياه، وسوق الأدوات والاكسسوارات المرشدة لاستهلاك المياه في المملكة، والجدوى من توفير الأدوات والإكسسوارات المرشدة للمياه، ودور الجهات الحكومية .ودعت اللجنة المنظمة الراغبين في المشاركة, التسجيل في الرابط : https://forms.gle/q5hxKiM8mRTmsx197.// انتهى //12:01ت م0054