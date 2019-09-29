الدمام 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واستطلق جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية، بعد غد ، حملة "الشرقية وردية" للتوعية بسرطان الثدي في عامها الحادي عشر ، تحت شعار " شجاعة في ربع ساعة "، تقام في عددٍ من المرافق الحكومية والخاصة والمجمعات التجارية في المنطقة الشرقية، وتتضمن العديد من الفعاليات التوعوية والمحاضرات التثقيفية المتعلقة بسرطان الثدي وطرق الوقاية منه.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز التركي، أن هذه الحملة يرافقها فريق طبي مؤهل للتعامل بشكل فعّال مع جميع الشرائح المستهدفة في الحملة.من جانبها أكدت رئيس برنامج الكشف المبكر في الجمعية رئيس قسم الأشعة بمستشفى قوى الأمن بالدمام الدكتورة إيمان المهوس، أن سرطان الثدي لا يزال أكثر الأورام انتشارًا في المملكة لدى النساء، وأن الحملة تسعى لإبعاد الكثير من الأوهام حول هذا المرض من خلال الفحص والتشخيص المبكر للنساء، لافتةً إلى أن الوقاية من سرطان الثدي يحتاج لجهود كبيرة من الجانب العلاجي الطبي والوقائي التثقيفي.بدوره، أوضح المدير التنفيذي بالجمعية سحر سلامة، أن حملة "الشرقية وردية"، ستنطلق من مجمع الراشد بمحافظة الخبر وتستمر 7 أيام، وبعد أسبوعين في مجمع العثيم بالدمام لمدة 7 أيام، مشيرةً إلى أن شعار هذا العام يعني أن المدة الزمنية خلال فحص السيدة بجهاز الماموجرام عن سرطان الثدي تستغرق ربع ساعة، فيما سيرافق الحملة 3 عيادات متنقلة "سيارات ماموجرام" للكشف المبكر عن سرطان الثدي التي ستجول مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها.// انتهى//12:02ت م0056