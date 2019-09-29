الرياض 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسبدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم في تقديم خدماتها للرجال في سبعة مواقع بمحافظة المذنب.يأتي ذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.وتقوم الوحدة المتنقلة اليوم بتقديم خدماتها في مقر محافظة المذنب لمدة يوم, كما تقدم خدماتها اليوم في مقر بلدية المذنب لمدة يوم, فيما تقدم خدماتها غداً في مستشفى محافظة المذنب لمدة يوم.وتتواجد الوحدة المتنقلة الثلاثاء في مقر إدارة التعليم بمحافظة المذنب لمدة يوم , وفي مقر محكمة محافظة المذنب لمدة يوم, والأربعاء ستقدم خدماتها في كلية العلوم والآداب لمدة يوم, وتختتم زياراتها الخميس القادم بتقديم خدماتها في الكلية التقنية والمعهد الصناعي بمحافظة المذنب لمدة يوم.وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة او الحقائب المتنقلة.// انتهى //12:04ت م0058