الرياض 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسبدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف اليوم, في تقديم خدماتها للنساء لمدة اسبوع في كلية الطب للبنات بمدينة سكاكا, وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".// انتهى //12:44ت م0064