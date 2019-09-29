مكة المكرمة 30 محرم 1441هـ الموافق 29 سبتمبر 2019م واسأطلقت جمعية الأيدي الحرفية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة اليوم, برنامج التأهيل المهني والحرفي بدعم من بنك التنمية الاجتماعية، الذي يستهدف 460 سيدة بمنهجية التدريب حد الإتقان، في 21 برنامجًا تدريبيًا ضمن ثمانية أقسام معتمدة في المهن والحرف والصناعات اليدوية.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور مصطفى القرشي أن البرامج يأتي باشتراطات خاصة تشمل زوجة المواطن، وبنات المواطنة، خلال الأسبوعين الأولين من أكتوبر المقبل على مستوى منطقة مكة المكرمة, مفيدًا أنه يمكن تسجيل الراغبات في البرنامج من خلال موقع الجمعية ومن الجمعيات الموقعة مع جمعية الأيدي الحرفية اتفاقيات تكامل وتعاون في محافظات منطقة مكةَ المكرمة.وأشار إلى أن القَبول يخضع لتجاوز المقابلة الشخصية وجدية التمكين نحو استثمار مهني وحرفي, مبيناً أن التدريب يواكبه معارض لبيع منتجات وصناعات يدوية من مشاريع تخرجهن يعود ريعها لصالحهن.من جهته أكد المتحدث الرسمي للجمعية عضو مجلس الإدارة المسؤول المالي فيصل حلبي أن البرامج تحددت في تخصصات الخط العربي, والتصوير الجداري, والمشغولات الخشبية والجلدية, وأسس تشكيل المعادن, وتصميم الحُلي والجواهر, وتقنيات فن الطباعة والخياطة المتطورة المتخصصة, ومبادئ الجرافيك, إضافة إلى فنون الإخراج والأفلام القصيرة والمونتاج, والدعاية و الإعلان, وأصول الطبخات الشعبية, وأساسيات خلط العطور, والتصميم الداخلي, وتنسيق المناسبات المتكامل, وأساسيات التصوير والإضاءة والصوتيات, وأصول العناية بالقدمين, ومبادئ فن المكياج, وصيانة الجوالات والساعات.وبين أن المتدربات سيقضين 1309 ساعات تدريبية حتى انتهاء البرنامج متزامنًا مع نهاية العام الحالي 2019 في كل من مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ، وجُدَّة، والطَّائِف، وعدد من المحافظات.// انتهى //13:07ت م0068