الكويت 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واساستهلت بورصة الكويت تعاملاتها الاسبوعية اليوم على انخفاض المؤشر العام 4ر16 نقطة ليبلغ مستوى 10ر5696 نقطة بنسبة انخفاض 29ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر81 مليون سهم تمت من خلال 3694 صفقة نقدية بقيمة 7ر14 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر2 نقطة ليصل الى مستوى 6ر4715 نقطة بنسبة 05ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر58 مليون سهم تمت عبر 2278 صفقة نقدية بقيمة 6ر5 مليون دينار.كما انخفض مؤشر السوق الأول 18ر23 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر6199 نقطة بنسبة 37ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 11ر23 مليون سهم تمت عبر 1416 صفقة بقيمة تسعة ملايين دينار.// انتهى //13:09ت م0069