القاهرة 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسبدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي "مصر الطريق إلى إفريقيا" الذي ينظمه اتحاد المستثمرات العرب برعاية جامعة الدول العربية وبمشاركة ممثلي وفود وشخصيات من 34 دولة عربية وإفريقية وأوروبية وآسيوية.وأشارت مديرة إدارة التربية والتعليم بجامعة الدول العربية الوزير المفوض دعاء خليفة ،في كلمتها أمام افتتاح المؤتمر إلى الدور الذي تؤديه منظمات المجتمع في تخفيف التحديات والتأثيرات الاجتماعية بالعديد من الدول العربية، مؤكدةً ضرورة توسيع المجال أمام منظمات المجتمع المدني لتكون شريكًا في عملية التنمية للاستفادة من خبراتها وقدرتها على الوصول للفئات الأكثر احتياجًا والإسهام في العملية التنموية عن طريق بناء القدرات وتنمية المهارات.وشددت على اهتمام الجامعة العربية بتمكين المرأة والعمل على تذليل العقبات التي تعوق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 المعتمدة على المستوى الدولي خاصة الأهداف المتعلقة بالمرأة.من جانبها أكدت رئيسة اتحاد المستثمرات العرب الدكتورة هدى يسي، في كلمتها أن المؤتمر يعد فرصة مهمة للقطاع الخاص والمجتمع المدني للتعاون مع القارة الإفريقية في ظل توقيع الاتفاق "التاريخي" للتجارة الحرة في القارة خلال قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت مؤخرًا في نيامي.ولفتت الانتباه إلى أهمية الاستفادة من الموارد المتاحة في الفضائين العربي والإفريقي لتحقيق رؤية 2030 للتنمية المستدامة في الدول العربية ورؤية 2063 للدول الإفريقية وتحقيق التعاون العربي الإفريقي والتعاون الدولي.وأعلنت طرح مبادرة لاتحاد المستثمرات العرب للعام الجاري، تقوم على مثلث للنجاح ضلعه الأول الدول العربية بكل ما لديها من مزايا استثمارية جاذبة والثاني هي القارة الإفريقية بمواردها الكبيرة وفرص الاستثمار المتاحة بها، والثالث هو التعاون الدولي كوسيلة للحصول على التقنية الحديثة.ويهدف المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام إلى التأكيد على دور المرأة العربية في الدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لصالح المنطقة العربي والإفريقية، ويعد فرصة لفتح أسواق تصديرية وخلق استثمارات عربية أفريقية مشتركة والعمل على استغلال الموارد المتاحة في إفريقيا لتحقيق رؤية 2030 للتنمية المستدامة في الدول العربية ورؤية 2063 للدول الإفريقية.// انتهى //13:21ت م0073